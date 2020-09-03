Общество

Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»

Общество 03.09.2020 20:34
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03.09.2020 20:34


Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота СК «Ротор» на 53-й минуте матча со «Спартаком» в Волгограде. Такой вывод, как сообщает ИА «Высота 102», был сделан на заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С жалобой в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Ротора» обратился волгоградский клуб.
Как указано на сайте РФС, решение комиссии мотивировано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» №7 Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара.
Напомним, матч состоялся на стадионе «Волгоград Арена» 26 августа. В ходе упорной борьбы «Спартак» смог забить только один гол в ворота волгоградской команды именно с пенальти, которое назначил арбитр Алексей Сухой. 

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