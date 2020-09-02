



Суд обязал комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить двухлетнего ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом, незарегистрированным в РФ. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала законным указанное решение Краснооктябрьского районного суда, оставив его без изменений.

С исковым заявлением в Краснооктябрьский районный суд обратились родители девочки 2018 года рождения. Их дочь наблюдается в ГУЗ "Детская поликлиника № 1", а также в ГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова". Еще в августе прошлого года консилиум врачей пришел к выводу, что наилучшим вариантом лечения девочки является назначение ей лекарственного препарата "вигабатрин" ("сабрил"), незарегистрированного на территории Российской Федерации, необходимого ей по жизненным показаниям.

Детской поликлиникой была инициирована процедура разрешения его ввоза на территорию России, документы были направлены в комитет здравоохранения Волгоградской области. Однако соответствующее решение экспертным советом комитета до настоящего времени не принято.

Комитет здравоохранения Волгоградской области в апреле текущего года ответил родителям девочки, что обеспечить их ребенка "вигабатрином" не представляется возможным, так как этот лекарственный препарат не входит в Перечень незарегистрированных психотропных препаратов, подлежащих ввозу в Российскую Федерацию в 2019 году, а также в Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарственных препаратов, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям. Родители подали иск в суд с требованием признать данный ответ незаконным и возложить на комитет здравоохранения Волгоградской области обязанность организовать бесплатное обеспечение их ребенка указанным препаратом. Облздрав возражал против удовлетворения иска.



