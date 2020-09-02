Общество

В Волгограде противники московского времени продолжают штурмовать суды

Общество 02.09.2020 16:53
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02.09.2020 16:53


Третий по счету иск о признании незаконным постановления Волгоградской облдумы на тему времени направлен в суд. Как сообщил ИА Высота 102» один из членов инициативной группы, заявление принято к производству и назначена дата рассмотрения. Первое заседание состоится 21 сентября.
Авторами коллективного заявления в Центральный районный суд выступили 20 человек. Ранее направленные в областной суд аналогичные иски инициаторы нового разбирательства считают нежизнеспособными из-за неподсудности. По этому основанию один из исков за авторством общественника Бориса Пылина 24 августа был возвращен заявителю. 
31 августа в облсуд поступило другое коллективное обращение семи граждан по вопросу отмены думского документа. К производству материалы пока не приняты.
Постановление  «О внесении в Государственную Думу ФС РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» Волгоградская областная дума приняла 20 августа. Депутаты просят парламент страны вернуть Волгоградской области московское время, на которое регион перешел в ноябре 2018 год по итогам референдума. 
Решение народных избранников инициировать очередной перевод стрелок часов вопреки итогам общенародного голосования часть местной общественности встретила в штыки. В случае поддержки нижней палатой Федерального собрания инициативы думцев Волгоградская область может вернуться из третьей во вторую часовую зону уже 20 декабря. 

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