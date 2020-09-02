Общество

Наиважнейший на Голодном: стройка на речном острове в Волгограде набирает обороты

Общество 02.09.2020 11:33
0
02.09.2020 11:33


Стройка на острове Голодном современных очистных сооружений по приему стоков из Волгограда после корректировки документации и других трудностей входит в график. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации региона, важный для города объект, который строится в рамках нацпроекта "Экология", проинспектировал сегодня губернатор Андрей Бочаров. Он осмотрел действующую систему очистки, строительство новых объектов и провел совещание, где были поставлены дополнительные задачи для устранения возникшего отставания от графика. 


Отмечается, что причинами задержек стали выявленные в ходе работ сложности, что потребовало корректировки проектной документации. Кроме того, в связи с пандемией сдвинулись сроки исполнения контрактов на поставку оборудования из-за рубежа. Сейчас все препятствия уже устранены, работы набирают темп. 

"Надо планово завершить данный объект в 2021 году, чтобы в 22-м приступить ко второму этапу. Финансирование обеспечено в полном объеме. Наиважнейший для Волгограда объект практически строится заново", - отметил губернатор. Планируется, что с вводом в эксплуатацию новых очистных сброс стоков уменьшится в три раза - с 90 до 30 миллионов кубометров, что благоприятно скажется на экологии Волги.
Напомним, очистные сооружения на острове Голодном принимают сточные воды Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов Волгограда - на этой территории проживают порядка 750 тысяч человек. Первую очередь комплекса построили в 1975-м году, вторую завершили в 2009-м. Сегодня часть блоков выведена из эксплуатации в связи с высокой степенью физического износа.

На первом этапе подрядчикам предстоит построить более двух десятков объектов на площади около 4,5 гектара. Здесь будут созданы восемь бассейнов активного ила (аэротенков), столько же вторичных горизонтальных отстойников, воздуходувная станция, а также вспомогательные сооружения. На втором этапе до 2024 года построят здание дисковой фильтрации и илоуплотнители. После ввода в эксплуатацию нового блока биоочистки он вместе с уже действующими сооружениями образует единый, более эффективный и экологичный, объект коммунальной инфраструктуры. Прошедшие механическую очистку сточные воды будут поступать на новую станцию. В аэротенках стоки будут перемешиваться с активным илом — смесью микроорганизмов, способных расщеплять органические загрязнения. Затем вода будет отстаиваться, фильтроваться и поступать для дезинфекции на станцию ультрафиолетового обеззараживания.
Общая стоимость проекта составляет 1,4 миллиарда рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
02.09.2020 14:30
Общество 02.09.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 14:25
Общество 02.09.2020 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 12:19
Общество 02.09.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 09:57
Общество 02.09.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 09:38
Общество 02.09.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 21:40
Общество 01.09.2020 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 20:37
Общество 01.09.2020 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 17:16
Общество 01.09.2020 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 16:25
Общество 01.09.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 12:59
Общество 01.09.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 10:32
Общество 01.09.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2020 10:10
Общество 01.09.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 20:15
Общество 31.08.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 19:29
Общество 31.08.2020 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 18:28
Общество 31.08.2020 18:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:41
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»Смотреть фотографии
14:30
Газон на "Волгоград Арене" накроют дорогим черным одеяломСмотреть фотографии
14:25
Школьники Волгограда выходят на Пост №1Смотреть фотографии
12:45
Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатовСмотреть фотографии
12:19
Школьники России смогут принять участие в цифровом фестивале профессийСмотреть фотографии
12:07
Смерти на плато: в Волгоградской области растет число жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде кондуктора троллейбуса избили из-за требования надеть маскуСмотреть фотографии
11:33
Наиважнейший на Голодном: стройка на речном острове в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
11:07
Легко не будет: волгоградский бизнес «топит» за продление режима единого налога на вмененный доходСмотреть фотографии
09:57
Военные в Волгоградской области эффектно снесли водонапорную башнюСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде расширят популярную дорогуСмотреть фотографии
21:40
Достанутся не всем: тепловизоры за 1 миллион рублей поступят в тридцать школ Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:37
Волгоградка с рассеянным склерозом второй месяц ждет подгузники от ФСССмотреть фотографии
17:16
"Это врачебная тайна": в Волгоградской области простились с экс-главой городского поселенияСмотреть фотографии
16:59
Выпустите нас отсюда: вылеченные от ковида пациенты ждут тесты по 2 неделиСмотреть фотографии
16:36
Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
Кадастровый сюрприз приготовили владельцам недвижимости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Учащиеся 65 субъектов Российской Федерации начнут обучение на Школьной цифровой платформе СбербанкаСмотреть фотографии
15:11
Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской дачеСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде от коронавируса умер молодой пареньСмотреть фотографии
14:32
Турпутевки в Волгоградской области подешевели в августе в 2,5 разаСмотреть фотографии
14:12
Уволилась главврач волгоградской больницы СМП №25Смотреть фотографии
13:17
Анонимы рулят: в Волгоградской облдуме раскрыли подробности принятия скандального постановления о переходе на московское времяСмотреть фотографии
12:59
В Урюпинске частная фирма "подарила" инвалиду долг за капремонтСмотреть фотографии
12:30
За кровавое месиво на рынке под Волгоградом водителю грозит два года тюрьмыСмотреть фотографии
12:10
Еще троих человек убил коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевыйСмотреть фотографии
11:10
Все, что нажито: СК добрался до банковских ячеек и авто опального губернатораСмотреть фотографии
11:07
В Волжском в скорую помощь с мигалками врезалась "Ока"Смотреть фотографии
10:32
На "Волгоград Арене" построят еще одно футбольное полеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 