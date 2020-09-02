



Стройка на острове Голодном современных очистных сооружений по приему стоков из Волгограда после корректировки документации и других трудностей входит в график. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации региона, важный для города объект, который строится в рамках нацпроекта "Экология", проинспектировал сегодня губернатор Андрей Бочаров. Он осмотрел действующую систему очистки, строительство новых объектов и провел совещание, где были поставлены дополнительные задачи для устранения возникшего отставания от графика.









Отмечается, что причинами задержек стали выявленные в ходе работ сложности, что потребовало корректировки проектной документации. Кроме того, в связи с пандемией сдвинулись сроки исполнения контрактов на поставку оборудования из-за рубежа. Сейчас все препятствия уже устранены, работы набирают темп.





"Надо планово завершить данный объект в 2021 году, чтобы в 22-м приступить ко второму этапу. Финансирование обеспечено в полном объеме. Наиважнейший для Волгограда объект практически строится заново", - отметил губернатор. Планируется, что с вводом в эксплуатацию новых очистных сброс стоков уменьшится в три раза - с 90 до 30 миллионов кубометров, что благоприятно скажется на экологии Волги.

Напомним, очистные сооружения на острове Голодном принимают сточные воды Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов Волгограда - на этой территории проживают порядка 750 тысяч человек. Первую очередь комплекса построили в 1975-м году, вторую завершили в 2009-м. Сегодня часть блоков выведена из эксплуатации в связи с высокой степенью физического износа.





На первом этапе подрядчикам предстоит построить более двух десятков объектов на площади около 4,5 гектара. Здесь будут созданы восемь бассейнов активного ила (аэротенков), столько же вторичных горизонтальных отстойников, воздуходувная станция, а также вспомогательные сооружения. На втором этапе до 2024 года построят здание дисковой фильтрации и илоуплотнители. После ввода в эксплуатацию нового блока биоочистки он вместе с уже действующими сооружениями образует единый, более эффективный и экологичный, объект коммунальной инфраструктуры. Прошедшие механическую очистку сточные воды будут поступать на новую станцию. В аэротенках стоки будут перемешиваться с активным илом — смесью микроорганизмов, способных расщеплять органические загрязнения. Затем вода будет отстаиваться, фильтроваться и поступать для дезинфекции на станцию ультрафиолетового обеззараживания.

Общая стоимость проекта составляет 1,4 миллиарда рублей.



