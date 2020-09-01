«Линеек нет, а толпы есть»: в Волгограде дети пошли в школу по новым правилам





Сегодня волгоградские школы распахнули двери для учеников, многие из которых не встречались друг с другом долгие пять месяцев – с начала пандемии коронавируса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новые суровые реалии, связанные с необходимостью соблюдать правила эпидемиологической безопасности, не смогли затмить праздничное настроение у многих детей и родителей. Хотя нашлись и те, кто оказался недоволен введенными правилами, в частности, отсутствием линеек. «Детей в школу запускают классами, а рядом со школой полно народа – родители со школьниками ждут своей очереди. Это почти как на линейках, которые отменили», - рассказали волгоградцы, которые привели своих детей в школу №83, расположенную в Комсомольском саду.





В волгоградской школе №6 Центрального района продемонстрировали, как будут теперь заходить ученики этого учреждения на уроки. В здании открыли несколько входов, практически все школьники без масок. Но, как рассказывают учителя, по желанию дети могут использовать средства индивидуальной защиты. Перед входом у каждого ребенка измеряют температуру бесконтактным градусником. В здании школы есть даже бесконтактный санитайзер для дезинфекции рук. В классах установлены обеззараживатели воздуха и тепловизоры – для контроля за состоянием здоровья обучающихся.





Родители, между тем, делились впечатлениями и волнениями по поводу того, как будет проходить образовательный процесс. Кто-то радовался, что период мучительного и, по словам некоторых, плохо организованного дистанта остался позади. Кто-то был уверен, что скоро все снова к нему вернутся. Были и те, кто переживал, не заразится ли чадо опасной инфекцией и не принесет ли ее домой, и вполне скептически относились к тому, что дети не будут общаться между собой, несмотря на разное время начала уроков, отдельные завтраки и перемены.





Но в любом случае 1 сентября наступило. И праздник для тысяч мальчишек и девчонок состоялся.























