Волонтеры «ЕвроХима» получили награду президента РФ

Общество 31.08.2020 14:25 Новости компаний
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31.08.2020 14:25 Новости компаний
Компания «ЕвроХим» награждена Почетной грамотой президента России Владимира Путина за активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
В состав «ЕвроХима» входят предприятия, расположенные в разных уголках России. И в своей деятельности по противостоянию пандемии компания заботилась об обеспечении безопасности не только многотысячного коллектива сотрудников, но и всех жителей городов присутствия «ЕвроХима». Координацию действий осуществлял оперативный штаб под руководством генерального директора АО «ЕвроХим» Игоря Нечаева.
В заседаниях штаба участвовали руководители предприятий компании, главы городов и представители региональных администраций. Тесное сотрудничество с местными сообществами позволяет компании своевременно реагировать на актуальные вопросы и оказывать помощь населению в регионах присутствия.
Большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Котельниковском районе Волгоградской области внес «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие АО «МХК «ЕвроХим», которое строит на юге Волгоградской области Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийных солей.
По решению оперативного штаба и во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского народного фронта волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали Котельниковской и Октябрьской районным больницам средства защиты от коронавирусной инфекции - перчатки, маски, одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица и глаз, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства.
Одним только материальным взносом помощь компании не ограничилась. Волонтерские акции, направленные на противодействие пандемии и поддержку пожилых и маломобильных граждан, провели молодые специалисты Гремячинского ГОКа.
Как отмечают в «ЕвроХиме», Общественная палата России признала волонтерскую деятельность компании одной из лучших социальных практик в стране.
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