Общество

В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр Чулков

Общество 30.08.2020 14:45
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30.08.2020 14:45


Бывший глава Новоаннинска Волгоградской области Петр  Чулков скончался на 68-ом году жизни. Как сообщает ИА «Высота 102», печальное известие с выражением соболезнования близким покойного опубликовано  в социальной сети вконтакте «Новоаннинский сегодня». О причинах смерти Петра  Федоровича не сообщается. 
Петр Федорович Чулков родился 14 января 1953 года. После окончания школы служил в рядах Советской Армии, имел звание  старшего лейтенанта запаса. Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность начал в городе Новоаннинском в 1973 году. Работал мастером, начальником участка НГЧ-4 станции Филоново, инструктором райкома КПСС, начальником ПМК-218, заместителем председателя агропромышленного объединения по строительству, председателем объединения «Райагрострой». В 2006 году жители города избрали Петра Федоровича Чулкова главой администрации муниципального образования город Новоаннинский. На этом посту он проработал несколько лет. Он возглавлял также городское атаманское правление.  

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