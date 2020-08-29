Общество

В Волгоградской области открываются спортшколы

Общество 29.08.2020 21:39
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29.08.2020 21:39


В Волгоградской области возобновляется оказание всех спортивно-оздоровительных услуг. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области №179, сообщает ИА «Высота 102». Спортивные школы в регионе и другие учреждения, оказывающие услуги в этой сфере, откроются 2 сентября  с учетом обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 
Также возобновится  деятельность всех плавательных бассейнов (за исключением бассейнов, функционирующих при банях и саунах). Ранее, напомним, была разрешена работа только открытых бассейнов. При этом деятельность бань и саун в регионе по-прежнему запрещена. 
Также постановление предусматривает отмену трудового процесса без возвращения работников к месту постоянного проживания в государственных организациях социального обслуживания несовершеннолетних. При этом в центрах стационарного социального обслуживания с постоянным, временным и круглосуточным проживанием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями сохраняется организация трудового процесса без возвращения работников к месту проживания. 

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