Общество 28.08.2020 12:15
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28.08.2020 12:15
Огромных очередей в детские поликлиники, которые наблюдались в начале недели, больше нет. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге главный внештатный детский специалист по медицинской помощи образовательным учреждениям Сергей Дорофеев. Как сообщает ИА «Высота 102», очереди, по словам Сергея Дорофеева, были вызваны тем обстоятельством, что в связи с началом работы дошкольных учреждений родители в массовом порядке стали приводить детей, чтобы сдать анализы на гельминты и яйцеглист. Из-за большого скопления маленьких пациентов было принято решение производить забор анализов непосредственно в детских садах в течение сентября. Это и решило проблемы очередей. Теперь в поликлиники приходят не более 10 человек для сдачи анализов.
Ранее, напомним, социальные сети облетели фотографии очередей в детские поликлиники. Родители пытались взять справки о состоянии здоровья от педиатра перед началом учебного года в школах и открытием детских садов. В облкомздраве поясняли, что справки обязаны получать только те школьники, которые выйдут на занятия после болезни, в том числе COVID-19, или бывшие в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. Также поликлиники перешли на новый график работы, чтобы сократить очереди, в частности, выдачу справок организовали и в субботу.
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