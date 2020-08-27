Волгоград отпразднует День города в виртуальном режиме

Общество 27.08.2020 09:45
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27.08.2020 09:45
Муниципальные власти выбрали формат празднования Дня города в соответствии с сегодняшними реалиями. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничные мероприятия пройдут в режиме он-лайн. Это связано с действием ограничительных мер из-за коронавируса и запретом на массовые мероприятия. Площадкой для конкурсов и концертов станут в основном интернет-ресурсы и эфир муниципального телевидения, где пройдут заочные онлайн-экскурсии, театрализированные представления, конкурсы видеороликов и т.д. На праздничные дни в сентябре запланировано и открытие сквера около храма Александра Невского.
Тем не менее, согласно постановлению администрации Волгограда структурным подразделениям мэрии дано указание организовать взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности граждан при проведении общегородских предприятий. А 5 и 6 сентября на линии выйдут дополнительные единицы общественного транспорта. Но фейерверков и живых концертов волгоградцам ждать не стоит.
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