



Противники московского времени начинают рассылку обращений в органы власти в связи с внесенным в Госдуму законопроектом о переходе Волгоградской области на время UTC+3, которое они считают незаконным. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты созданной вконтакте группы «Волгоградское время», горожане, возмущенные действиями депутатов, уже вышли на одиночные пикеты и направили письма в Государственную думу, в том числе спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину.

Также жители региона готовят обращения в Волгоградскую областную думу, в которых намерены потребовать результаты голосования по скандальному законопроекту, стенограмму заседания, юридическое заключение по законопроекту, заключения и предложения заинтересованных органов и должностных лиц, а также полные результаты так называемого опроса о времени по муниципальным образованиям.

Активисты хотят также получить в распоряжении результаты поименного голосования по данному вопросу, который 19 августа был утвержден на заседании комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий регпарламента, а 20 августа – на заседании областной думы. Волгоградцы обращают внимание и на то обстоятельство, что вопрос о переходе региона на московское время был принят в обстановке «тайны», а прямая трансляция в нарушение регламента областной думы открытого заседания думы не велась.

Напомним, принятие областной думой скандального постановления вновь раскололо общество на противников и сторонников перехода на московское время. Но возмутились и те жители региона, которые до последнего времени нейтрально относились к этому вопросу. В первую очередь их возмутило то обстоятельство, что депутаты областной думы, по сути, перечеркнули результаты легитимного референдума, который прошел в 2018 году, и приняли решение на основании сомнительного опроса, чьи итоги далеко не у всех проголосовавших вызвали доверие.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что волгоградец Борис Пылин обратился в областной суд с требованием распустить областную думу.

«Дело не в том, какое кому нравится время – волгоградское или московское. А в том, что депутаты поставили себя выше волеизъявления народа, высказанного избирателями на референдуме. За такое пренебрежение к референдуму, а значит, и к жителям, - они должны ответить, и не могут больше оставаться нашими депутатами!», - прокомментировал он информагентству. В случае утверждения законопроекта депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации президент Владимир Путин может подписать документ уже 20 декабря 2020 года.

Фото группы "Волгоградское время" ВКонтакте.