Волгоградский «Ротор» уступил «Сочи» - 1:2

Общество 22.08.2020 23:05
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22.08.2020 23:05
Сегодня волгоградский «Ротор» уступил клубу «Сочи» в матче четвертого тура первенства РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на «Волгоград Арене». В первом тайме футболисты «Сочи» имели явное территориальное и игровое преимущество. Итогом игрового превосходства соперника стал забитый в ворота волгоградской команды гол на 21-ой минуте. Дальше первый тайм продолжился под «диктовку» Сочи. Стоит отметить, что в первом тайме на замену вышел Зурико Давиташвили, новичок волгоградской команды.
Второй тайм "Ротор" начал в активном темпе, видимо, получив в перерыве нагоняй от главного тренера Александра Хацкевича. Желание отыграться принесло свои плоды. И на 52-ой минуте Камиль Муллин забил важный для волгоградской команды гол - первый, к слову, на поле "Волгоград Арены". Однако ничейный результат недолго продержался на табло. И вскоре гости восстановили преимущество. До конца второго тайма волгоградцам так и не удалось сравнять счет. Итог- 2:1 в пользу "Сочи".
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