Общество

Уже 80: в Волгоградской области жертв коронавируса стало больше

Общество 18.08.2020 11:49
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18.08.2020 11:49


За минувшие сутки подтверждена еще одна смерть от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, таким образом в регионе уже 80 человек скончались от COVID-19. За прошедший день в регионе еще 89 человек заразились опасным вирусом. Уже какой месяц в регионе ежедневно количество заболевших прибавляется примерно на сотню.

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