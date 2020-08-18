Общество

Лучшая профориентация – у «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Общество 18.08.2020 11:13 Новости компаний
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18.08.2020 11:13 Новости компаний


Молодые специалисты Гремячинского ГОКа вышли в полуфинал Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Профориентация – важное направление работы на «ЕвроХим-ВолгаКалии». Это предприятие строит в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинский горно-обогатительный комбинат – современный промышленный комплекс по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения.  
Богатейшие запасы месторождения позволяют рассчитывать на много десятилетий эксплуатации комбината. Поэтому в заботе о сохранении и передаче производственного опыта Гремячинский ГОК реализует важную социальную программу подготовки квалифицированных кадров.
Профессиональная ориентация детей и молодежи Котельниковского района уже принесла свои плоды. В качестве молодых специалистов на комбинате трудятся десятки молодых котельниковцев, которые избрали профильные для «ЕвроХим-ВолгаКалия» специальности делом своей жизни.
И сейчас, в свою очередь, работающая молодежь Гремячинского ГОКа помогает определиться с выбором профессии новым поколениям котельниковцев.

Успехи в профориентационной работе молодых специалистов Тимура Шахбанова, Екатерины Поповой, Ирины Ошкиной были отмечены организаторами Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».
Региональный отборочный этап конкурса в Волгоградской области провели ГБУ «Центр молодежной политики» Волгоградской области, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Сотрудники ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» участвовали в конкурсе в номинации «Молодые специалисты». Их проект посвящен профориентации детей разных возрастных групп - от дошкольного возраста до выпускных классов. 
Например, во время «Недели без турникетов» молодые специалисты организовали экскурсии на предприятие для учащихся старших классов. Во время осмотра производственных объектов сотрудники рассказали ребятам о технологическом цикле фабрики и рудника, о том, какие специальности востребованы на производстве, и как именно проходит социальная и производственная жизнь молодого специалиста.
«Погружение в профессию» для учеников старших классов на Гремячинском ГОКе проводится ежегодно. На встречах с сотрудниками школьники узнают о разных профессиях, востребованных на  "ЕвроХим-ВолгаКалии", и их особенностях, а также об учебных заведениях, где можно получить профессиональное образование.
Как показала практика, метод «Погружение в профессию», в качестве помощи выпускникам в выборе будущей специальности работает на все 100%!

А младшим школьникам, например, учащимся 4-х классов, молодые специалисты в простой и доступной для детей форме рассказывают, например, о месторождении калийных солей, о способах получения удобрений. 
Чтобы показать ребятам, насколько увлекательной и интересной бывает та или иная профессия, сотрудники комбината придумывают для них различные акции. Во время семинара «Кристальное чудо - соль» дети самостоятельно выращивали кристаллы в домашних условиях, а на специальном онлайн-курсе по основам профессий дети смогли почувствовать себя экологами, декораторами, поварами. 
Достижения сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» в профориентационной работе высоко оценила экспертная комиссия. И в номинации «Молодые специалисты» коллективной работе Тимура Шахбанова, Екатерины Поповой, Ирины Ошкиной присвоено 1 место.
Кандидатуры победителей рекомендованы для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».

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