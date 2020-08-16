В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов





Из-за сохранения высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Волгоградской области принято решение о продлении до 6 сентября ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

По информации облкомприроды, в настоящее время усилено патрулирование лесных территорий оперативными группами, продолжается работа по созданию минерализованных полос, опашке территорий.

В последнее время, напомним, запрет на посещение лесов действует почти круглогодично. Только зимой жителям региона разрешено выезжать на природу.



