В Волжском новая дорога снова пошла волнами

Общество 16.08.2020 09:43
0
16.08.2020 09:43
Администрация Волжского пытается обязать бывшего подрядчика строительства объездной дороги устранить дефекты на участке трассы, которые в очередной раз образовались на проблемном участке. Как сообщает ИА «Высота 102», иск в арбитражный суд подан к ООО «Транссервис», которое в 2016 году сдало в эксплуатацию объездную дорогу и получило за эту работу 180 миллионов рублей. Однако отрезок дороги между знаком «Волжский» и автодороги №5 периодически «расплывался», в результате чего на асфальте образовывались опасные для движения машин волны и холмики. Около двух лет назад мэрия уже обращалась в суд к подрядчику с требованием устранить дефекты в рамках гарантийного ремонта. Но через некоторое время дорога вновь пришла в негодность. Несмотря на то, что «Транссервис», ранее получивший несколько крупных подрядов от администрации региона, сейчас находится в стадии банкротства, городские власти не считают, что это обстоятельство должно избавить строителя бракованной дороги от ответственности.
Реклама
Под Волгоградом УК потребовала от жильцов демонтировать сплит-системы16.08.2020 10:41
Общество 16.08.2020 10:41
В Волгограде устроят мозговой штурм для перестройки дремучей части Комсомольского сада16.08.2020 10:10
Общество 16.08.2020 10:10
На набережной Волгограда строители крушат асфальт под новый пешеходный мост16.08.2020 08:28
Общество 16.08.2020 08:28
Волгоградский «Ротор» набрал первые очки в премьер-лиге15.08.2020 18:37
Общество 15.08.2020 18:37
«Перемен требуют наши сердца»: волгоградцы в Санкт-Петербурге вспоминают Виктора Цоя15.08.2020 18:08
Общество 15.08.2020 18:08
В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса главой Камышинского района15.08.2020 12:27
Общество 15.08.2020 12:27
Волгоградский «Ротор» пополнился еще одним легионером15.08.2020 12:06
Общество 15.08.2020 12:06
В Центральном районе Волгограда стартует ремонт популярной дороги15.08.2020 08:58
Общество 15.08.2020 08:58
Семью экс-депутата Волгоградской гордумы заставят расплатиться за снос незаконного магазина14.08.2020 17:14
Общество 14.08.2020 17:14
Чиновник администрации Волгограда оштрафован за непрозрачные действия на сайте госзакупок14.08.2020 09:50
Общество 14.08.2020 09:50
Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"14.08.2020 09:42
Общество 14.08.2020 09:42
В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрут14.08.2020 09:13
Общество 14.08.2020 09:13
Поедят арбузов: стал известен маршрут экспедиции журналистов НТВ в Волгоградской области14.08.2020 08:49
Общество 14.08.2020 08:49
В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранять13.08.2020 20:21
Общество 13.08.2020 20:21
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперации13.08.2020 16:38
Общество 13.08.2020 16:38
Реклама