В Волжском новая дорога снова пошла волнами





Администрация Волжского пытается обязать бывшего подрядчика строительства объездной дороги устранить дефекты на участке трассы, которые в очередной раз образовались на проблемном участке. Как сообщает ИА «Высота 102», иск в арбитражный суд подан к ООО «Транссервис», которое в 2016 году сдало в эксплуатацию объездную дорогу и получило за эту работу 180 миллионов рублей. Однако отрезок дороги между знаком «Волжский» и автодороги №5 периодически «расплывался», в результате чего на асфальте образовывались опасные для движения машин волны и холмики. Около двух лет назад мэрия уже обращалась в суд к подрядчику с требованием устранить дефекты в рамках гарантийного ремонта. Но через некоторое время дорога вновь пришла в негодность. Несмотря на то, что «Транссервис», ранее получивший несколько крупных подрядов от администрации региона, сейчас находится в стадии банкротства, городские власти не считают, что это обстоятельство должно избавить строителя бракованной дороги от ответственности.



