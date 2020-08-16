Общество

В Волгограде построенная компанией из Северной Осетии дорога "состарилась" раньше времени

Общество 16.08.2020 14:01
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16.08.2020 14:01


Состояние скандально известной дороги по улице Циолковского в Волгограде, построенной в 2017 году, оставляет желать лучшего. На отрезке проезжей части в границах улиц Иркутской и Баррикадной - многочисленные трещины, местами дыры и углубления из-за проседания асфальта, сообщает ИА «Высота 102». Судя по прямоугольным латкам  на асфальте вблизи канализационных люков, на дороге могли побывать коммунальщики. Качество восстановленного асфальта после разрытий на дорогах зачастую вызывает нарекания горожан.

Из-за строительства 700 метров асфальтового полотна в Ворошиловском районе три года назад произошел скандал. Компания из Северной Осетии «Дорстройсервис», которая реконструировала шоссе Авиаторов и проспект Жукова к ЧМ-2018, была обязана сдать объект на Циолковского до конца 2016 года. Однако летом 2017-го муниципалитет расторг контракт с фирмой, которая проложила дорогу, но так и не завершила весь комплекс работ, которые затем переложили на плечи нового подрядчика. Не были ликвидированы в добровольном порядке и указанные Госстройнадзором недоделки в части выполненного объема работ. В частности, надзорный орган зафиксировал дефекты и просадки на слое основания дороги.  
Попросили «Доростройсервис» и с шоссе Авиаторов, а также с московской трассы, где фирма занималась ремонтом дороги. Затем антимонопольное ведомство включило ООО "Дорстройсервис" в реестр недобросовестных поставщиков.

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