Общество 11.08.2020 19:29
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11.08.2020 19:29
На "Волгоград Арене" началась игра "Ротора" с "Зенитом". Счастливчики, которым удалось приобрести билеты на матч «Ротора» с питерской командой, еще задолго до начала матча начали прибывать к стадиону. Как рассказали ИА «Высота 102» болельщики, кто-то не захотел стоять в очереди к терминалам, предполагая ажиотаж, а кто-то это сделал сознательно, чтобы «не подхватить заразу». Однако все равно в очереди болельщики стояли достаточно плотно.
Некоторые приехали пораньше, чтобы удостовериться, что не возникнет проблем с электронными билетами, как это происходило в других городах, где почему-то не на всех электронных документах читался штрих-код. В результате болельщиков отправляли в кассы для распечатки билетов. Многим из-за этого пришлось провести немало времени в очереди. Но таких проблем в Волгограде, к счастью, не наблюдалось.
Болельщики с неудовольствием «одевались» в маски и перчатки перед прохождением досмотра, жалуясь на неудобства. Но делать нечего – таковы установленные правила прохода на стадион. Рассаживались зрители также безопасном расстоянии друг от друга, в шахматном порядке.
Уже в первом тайме "Ротор" пропустил гол в свои ворота. Забил мяч Артем Дзюба.
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Волгоградский «Ротор» проиграл питерскому «Зениту» - 0:211.08.2020 20:58
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