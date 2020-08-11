В Волгограде после взрыва завершили обследование 26 жилых домов





В Волгограде обследовали 26 жилых домов, расположенных неподалеку от места взрыва. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, осмотр строений провели сотрудники трех управляющих компаний, мэрии и МБУ ЖКХ района.

В ходе проверки была проведена оценка состояния оконных блоков, фасадов и состояния конструктивных элементов зданий. Повреждений не зафиксировано. Состояние асфальта и контактной сети электротранспорта специалисты проверят после окончания работ на месте экстренных служб.

Напомним, взрыв на АГЗС в Тракторозаводском районе Волгограда произошел накануне около 11.40. Пострадало 13 человек. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают в СУ СКР по Волгоградской области. По факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб возбуждено уголовное дело.



