Губернатор Волгоградской области оставил 65-летних работающих дома

Общество 07.08.2020 16:49
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07.08.2020 16:49
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», продлив самоизоляцию для работающих граждан старше 65 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, ранее этой категории граждан предписано было соблюдать режим самоизоляции на дому или на даче до 9 августа. Теперь этот срок продлен до 23 августа.
Между тем, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области остается «стабильной, но напряженной». Ежедневно в регионе регистрируется около 100 новых заболевших. Жертвами инфекции стали уже 69 человек.
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