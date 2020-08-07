Общество

Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторину

Общество 07.08.2020 20:13 Новости компаний
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07.08.2020 20:13 Новости компаний


Ко дню строителя Поволжский банк Сбербанка провел для своих партнеров-застройщиков и агентств недвижимости тематическую онлайн-викторину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, участие в мероприятии приняли более 250 человек из 7 регионов: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.  
Первое и второе место заняли команды из Тольятти, бронза досталась команде из Саратова. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «От лица Поволжского банка Сбербанка я поздравляю наших клиентов с наступающим профессиональным праздником, с Днём строителя! Создавая комфортную городскую среду и улучшая жилищные условия жителей регионов, вы создаете мощный фундамент для развития экономики. Благодарю всех за профессионализм и желаю энергии, новых ярких проектов, здоровья и благополучия».
Поддержка строительной отрасли традиционно является для Сбербанка приоритетной задачей. С начала текущего года кредитный портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%. Половина портфеля – кредиты с использованием эскроу-счетов. За 2019 год и 1 полугодие 2020 года Поволжский банк Сбербанка увеличил объем открытых кредитных лимитов на строительство жилья на 57% до 31 млрд руб.
Что касается жилищных кредитов, то за первое полугодие 2020 в Поволжском банке Сбербанка выдано 24 806 кредитов на общую сумму свыше 37 млрд рублей. 
Фото https://ru.freepik.com

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