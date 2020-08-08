Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" получают призы и подарки
Общество 08.08.2020 09:08
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08.08.2020 09:08
Самые активные участники онлайн спартакиады, организатором которой является межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания”, а одним из партнеров - компания “Виво маркет”, выигрывают призы.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, победители первого тура семья Шатовых из Дзержинского района Волгограда выиграла фотосессию от известного волгоградского фотографа и видеографа Алексея Копаева. Кроме того, спартакиаду поддержали воспитанники Клуба “Парящий дракон” VRWF Russia.
Юные ушуисты подготовили специальное видео для конкурса, где ярко и мощно представили свои умения и навыки.
В целом в спартакиаде принимают участие более 30 семей из Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Красноармейского районов - они прислали свои видео работы на первый этап конкурса. Волгоградцам нужно было коротко и креативно представить свою семью, рассказать об успехах и свершениях. Многие справились с заданием мастерски. Но больше всего голосов было отдано за работу семьи Шатовых из Дзержинского района.
Как нам рассказал глава Роман Шатов, все члены семьи, а это мама Елена и трое детей школьников, которые учатся в Лицее №7, с удовольствием поддержали идею онлайн спартакиады. Правда, Шатовым пришлось осваивать новые навыки - съемки и монтажа видео. Но пасовать перед трудностями Шатовы не привыкли. Они спортсмены в нескольких поколениях. Мама Елена - фитнес-тренер, старший сын Иван (15 лет) увлекается боксом и уже тренирует малышей, 13-летняя Анна занимается легкой атлетикой, а младший Александр (11 лет) дзюдо. “Увлечение физкультурой и спортом дает нам здоровье и хорошее настроение. К тому же, это интересное времяпрепровождение и объединяющее начало для нашей семьи. Спасибо организаторам и спонсорам онлайн спартакиады “Школа и семья - мама, папа, я!”. Интересное мероприятие - готовимся дальше”, - сказал Роман Шатов.
Впереди еще много интересных заданий и призов. Сейчас участники спартакиады присылают свои видео на тему “Зарядка для чемпионов”. Победитель в этой номинации будет определяться большинством голосов, а также на основании оценки профессионального жюри, которое возглавила знаменитая волгоградка, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева.
В течение месяца участники онлайн состязаний будут получать различные задания. А окончательные итоги и награждение победителей организаторы планируют провести в День города, 6 сентября. Все работы представлены в группе Вконтакте https://vk.com/pspion.
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