Общество

Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" получают призы и подарки

Общество 08.08.2020 09:08
0
08.08.2020 09:08


Самые активные участники онлайн спартакиады, организатором которой является межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания”, а одним из партнеров - компания “Виво маркет”, выигрывают призы. 
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, победители первого тура семья Шатовых из Дзержинского района Волгограда выиграла фотосессию от известного волгоградского фотографа и видеографа Алексея Копаева. Кроме того,  спартакиаду поддержали воспитанники Клуба “Парящий дракон” VRWF Russia.  
Юные ушуисты подготовили специальное видео для конкурса, где ярко и мощно представили свои умения и навыки.
В целом в спартакиаде принимают участие более 30 семей из Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Красноармейского районов - они прислали свои видео работы на первый этап конкурса. Волгоградцам нужно было коротко и креативно представить свою семью, рассказать об успехах и свершениях. Многие справились с заданием мастерски. Но больше всего голосов было отдано за работу семьи Шатовых из Дзержинского района. 
Как нам рассказал глава Роман Шатов, все члены семьи, а это мама Елена и трое детей школьников, которые учатся в Лицее №7, с удовольствием поддержали идею онлайн спартакиады. Правда, Шатовым пришлось осваивать новые навыки - съемки и монтажа видео. Но пасовать перед трудностями Шатовы не привыкли. Они спортсмены в нескольких поколениях. Мама Елена - фитнес-тренер, старший сын Иван (15 лет) увлекается боксом и уже тренирует малышей, 13-летняя Анна занимается легкой атлетикой, а младший Александр (11 лет) дзюдо. “Увлечение физкультурой и спортом дает нам здоровье и хорошее настроение. К тому же, это интересное времяпрепровождение и объединяющее начало для нашей семьи. Спасибо организаторам и спонсорам онлайн спартакиады “Школа и семья - мама, папа, я!”. Интересное мероприятие - готовимся дальше”, - сказал Роман Шатов.
Впереди еще много интересных заданий и призов. Сейчас участники спартакиады присылают свои видео на тему “Зарядка для чемпионов”. Победитель в этой номинации будет определяться большинством голосов, а также на основании оценки профессионального жюри, которое возглавила знаменитая волгоградка, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. 

В течение месяца участники онлайн состязаний будут получать различные задания.  А окончательные итоги и награждение победителей организаторы планируют провести в День города, 6 сентября. Все работы представлены в группе Вконтакте https://vk.com/pspion.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
08.08.2020 11:45
Общество 08.08.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 10:09
Общество 08.08.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 09:15
Общество 08.08.2020 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 08:31
Общество 08.08.2020 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 20:13
Общество 07.08.2020 20:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.08.2020 17:14
Общество 07.08.2020 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 16:49
Общество 07.08.2020 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 14:15
Общество 07.08.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 13:51
Общество 07.08.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 12:35
Общество 07.08.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 12:09
Общество 07.08.2020 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.08.2020 11:15
Общество 07.08.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 10:08
Общество 07.08.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2020 08:13
Общество 07.08.2020 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2020 18:57
Общество 06.08.2020 18:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:56
Уже 70 человек скончались в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
11:45
Византийские росписи внутри и Wi-Fi снаружи: в главном храме Волгограда кипит работаСмотреть фотографии
10:30
Разорившийся волгоградец придумал преступление, чтобы не платить по долгамСмотреть фотографии
10:09
«При нем возводились заводы и росли города»: в Волгограде вспоминают выдающегося строителяСмотреть фотографии
09:47
Пошел на обгон: восемь человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:15
На нижней террасе набережной Волгограда проложат 20 километров труб для полива деревьевСмотреть фотографии
09:08
Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" получают призы и подаркиСмотреть фотографии
08:31
Транспортная прокуратура потребовала убрать плавучие дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"Смотреть фотографии
20:13
Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторинуСмотреть фотографии
19:21
«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютахСмотреть фотографии
17:16
Банк «Открытие» предложил предпринимателям виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»Смотреть фотографии
17:14
В Волгограде расширяют участок проспекта Жукова для борьбы с пробкамиСмотреть фотографии
16:49
Губернатор Волгоградской области оставил 65-летних работающих домаСмотреть фотографии
16:15
ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%Смотреть фотографии
16:06
В Волгоградской области растет «армия» самозанятыхСмотреть фотографии
15:48
Компания «Виво маркет» набирает сотрудников для работы на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
15:05
Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом два брата-беспредельщика ограбили и едва не убили бабушкуСмотреть фотографии
14:15
Волгоградский «Ротор» нашел спонсораСмотреть фотографии
13:59
Компания «Сады Придонья» профинансирует обучение выпускника сельской школыСмотреть фотографии
13:51
Похоронили с почестями: в Волгограде простились с бывшим начальником городского УВДСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области подросток распорол сверстнику животСмотреть фотографии
12:46
«Стройка – это жизнь»: волгоградские строители возводят будущее любимого городаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде полиция решила не наказывать журналиста за явку на митингСмотреть фотографии
12:30
Юноша погиб, девушка ранена: пьяный водитель сбил двоих пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
ВОЛМА поздравляет с Днем Строителя!Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде кандидатам в депутаты несладко живется без мандатаСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человекСмотреть фотографии
11:15
На севере Волгограда снесут полсотни гаражейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 