Юрий Бондарев: «Город Котельниково хорошо известен, как один из видных ориентиров Сталинградской битвы»











«Прошу вас, Алексей Георгиевич, обратиться к мэру Москвы по поводу присвоения городу Котельниково почетного звания города воинской славы», - такими словами начинается письмо Юрия Бондарева, писателя, Героя Соцтруда, адресованное главе администрации города Котельниково в уже теперь далеком 2013 году.

Ушедший из жизни 29 марта 2020 года автор романа «Горячий снег» Юрий Бондарев не дождался присвоения этого звания Котельниково, теперь этого добивается инициативная группа горожан, созданная при общественном совете города.

Как сообщает ИА «Высота 102», активисты из Котельниково приехали в Волгоград, в Музей-заповедник «Сталинградская битва», чтобы еще раз узнать о значимости боев в районе города в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Голубкин, ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Сталинградская битва», озвучил подробную историческую справку о событиях периода Великой Отечественной войны, проходящих в районе Котельниково.

«Великая битва, развернувшаяся на Волге и в сталинградских степях летом, осенью зимой 1942 года, была достоянием истории, битва, умножавшая гордую славу нашей армии и нашего народа. Эта битва и ее слава имеет прямое отношение к городу Котельниково», - пишет Юрий Бондарев, и эти факты хорошо известны волгоградским историкам. Невозможно переоценить слова из письма писателя, который в 18-летнем возрасте участвовал в одном из важнейших этапов Сталинградского сражения, был там ранен и контужен. По мнению Антона Лукаша - эксперта, члена общественной палаты Волгоградской области, проходящие здесь в 1942 году бои имели важное стратегическое значение.

Сегодня Котельниково, благодаря масштабному строительству Горно-обогатительного комбината прирастает населением и бурно развивается. А волонтерское движение с участием молодых специалистов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает и преумножает славные традиции героического города.

Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров уверен, что письмо 2013 года выдающегося писателя и фронтовика Юрия Бондарева не останется без внимания при решении вопроса о присвоении городу звания «Города воинской славы».