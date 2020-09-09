Общество

Юрий Бондарев: «Город Котельниково хорошо известен, как один из видных ориентиров Сталинградской битвы»

Общество 09.09.2020 11:21
0
09.09.2020 11:21




«Прошу вас, Алексей Георгиевич,  обратиться к мэру Москвы по поводу присвоения городу Котельниково почетного звания города воинской славы», - такими словами начинается письмо Юрия Бондарева, писателя, Героя Соцтруда, адресованное главе администрации города Котельниково в уже теперь далеком  2013 году.
Ушедший из жизни 29 марта 2020 года автор романа «Горячий снег» Юрий Бондарев  не дождался присвоения этого звания Котельниково, теперь этого добивается инициативная группа горожан, созданная при общественном совете города.
Как сообщает ИА «Высота 102», активисты из  Котельниково приехали в Волгоград, в Музей-заповедник «Сталинградская битва», чтобы еще раз узнать о значимости боев в районе города в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Голубкин, ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Сталинградская битва», озвучил подробную историческую справку о событиях периода Великой Отечественной войны, проходящих в районе Котельниково.
 «Великая битва, развернувшаяся на Волге и в сталинградских степях летом, осенью  зимой 1942 года, была достоянием истории, битва, умножавшая гордую славу нашей армии и нашего народа. Эта битва и ее слава имеет прямое отношение к городу Котельниково», - пишет Юрий Бондарев, и эти факты хорошо известны волгоградским историкам. Невозможно переоценить слова из письма писателя, который в 18-летнем возрасте участвовал в одном из важнейших этапов Сталинградского сражения, был там ранен и контужен.  По мнению Антона Лукаша -  эксперта, члена общественной палаты Волгоградской области,  проходящие здесь в 1942 году бои имели важное стратегическое значение.
Сегодня Котельниково, благодаря масштабному строительству Горно-обогатительного комбината прирастает населением и бурно развивается. А волонтерское движение с участием молодых специалистов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает и преумножает славные традиции героического города.
 
Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров уверен, что письмо 2013 года выдающегося писателя и фронтовика Юрия Бондарева не останется без внимания при решении вопроса о присвоении городу звания «Города воинской славы».
Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102»

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
09.09.2020 13:59
Общество 09.09.2020 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 13:45
Общество 09.09.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 12:52
Общество 09.09.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:35
Общество 09.09.2020 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:32
Общество 09.09.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:10
Общество 09.09.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2020 11:07
Общество 09.09.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2020 10:28
Общество 09.09.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 23:07
Общество 08.09.2020 23:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 20:24
Общество 08.09.2020 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 19:07
Общество 08.09.2020 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 17:20
Общество 08.09.2020 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 16:23
Общество 08.09.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 15:30
Общество 08.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2020 14:39
Общество 08.09.2020 14:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
Волгоградское отделение Сбербанка и «Сбербанк Факторинг» реализовали экспортный проект в регионеСмотреть фотографии
14:12
Чудеса с деревянной хибарой сделали жителей Волгограда хозяевами дорогой землиСмотреть фотографии
13:59
Двойной удар: суд Волгограда принял новый иск против перевода времениСмотреть фотографии
13:45
Любимец болельщиков волгоградского "Ротора" определился с новым клубомСмотреть фотографии
13:12
На предприятиях группы «НИКОХИМ» проходят конкурсные состязания профессионального мастерстваСмотреть фотографии
12:52
Частая езда по встречке с мигалкой иномарки СУ СКР озадачила волгоградских автолюбителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Цепь смертей от COVID-19 в Волгоградской области не прерываетсяСмотреть фотографии
11:35
В домах трех городов Волгоградской области монтируют 150 новых лифтовСмотреть фотографии
11:32
Второй этап строительства обхода Волгограда завершат через 4 годаСмотреть фотографии
11:28
У жителя Волгограда арестовали Mitsubishi из-за долга по коммуналкеСмотреть фотографии
11:21
Юрий Бондарев: «Город Котельниково хорошо известен, как один из видных ориентиров Сталинградской битвы»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В туалет с зонтиком: жители волгоградского общежития не могут найти управу на нерадивую УКСмотреть фотографии
11:07
Россияне в 2,5 раза увеличили расходы на курортах Краснодарского краяСмотреть фотографии
10:28
Синоптики пообещали град и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде пьяный студент захватил чужой Land CruiserСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области трехдневные выборы станут нормойСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницуСмотреть фотографии
07:32
Единственный в Волжском ангиограф позволит проводить операции при инсультах и инфарктахСмотреть фотографии
23:07
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
21:12
Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человекСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область докатилась до дефляцииСмотреть фотографии
19:07
В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощиСмотреть фотографии
17:20
Особенная художница из Волгограда рисует, чтобы заработать на реабилитациюСмотреть фотографии
16:26
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублейСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области коронавирус пошел в школуСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде Сбербанк выдал первые образовательные кредиты с господдержкой по сниженной ставкеСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из МосквыСмотреть фотографии
12:21
Росстат опубликовал итоги смертоносного июля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Гоп-стоп по безналу: группа молодежи прямо на улице опустошала счета волгоградцевСмотреть фотографии
11:59
Ошибочка вышла: в Волгограде избирателей незаконно позвали на довыборы депутатаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 