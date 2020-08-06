



Масштабные тактико-специальные учения с привлечением вертолета санавиации и беспилотника прошли сегодня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, впервые на учениях распределение сил и средств велось из многофункционального мобильного пункта управления в кризисных ситуациях администрации Волгоградской области, который обеспечивает получение, обработку, хранение и отображение информации, информационный обмен с внешними абонентами, доступ к каналам спутникового телевидения, телефонную связь. За учениям наблюдал губернатор Волгоградской области, а потом провел в полевых условиях выездное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Сегодня обращаюсь к жителям и гостям Волгоградской области — высокая пожароопасность сохраняется. Причем именно человеческий фактор был и остается главной причиной возникновения большинства чрезвычайных ситуаций, которые создают угрозу для здоровья и жизни людей, приводят к материальным потерям, — отметил на заседании Андрей Бочаров. — Убедительно прошу каждого помнить об ответственности за соблюдение правил противопожарной безопасности".





Специалисты региональных ведомств, органов местной власти, ГУ МЧС России по Волгоградской области, областного ГУ МВД России, спасательных организаций, служб жизнеобеспечения, медики отработали действия по оказанию помощи утопающим, а также по ликвидации природного пожара. Всего в учении были задействованы около сотни человек и 25 единиц техники. Испытания организовали в поселках Лебяжья поляна и Кировец, а также в акватории реки Ахтубы.

Спасатели и медики отработали алгоритм действий при срочной транспортировке пострадавшего на воде в реанимацию вертолетом санавиации. К контролю за распространением огня на двух других точках учений был привлечен беспилотный летательный аппарат.





Главам муниципальных образований, которые приняли участие в заседании КЧС посредством видеоконференцсвязи, было рекомендовано продолжить работу по организации покоса сухой травы и камыша, обустройству противопожарных минерализованных полос, своевременной уборке мусора и горючих отходов. В течение августа на землях лесного фонда, особо охраняемых природных территориях, в населенных пунктах пройдут межведомственные рейды.

Напомним, в Волгоградской области особый противопожарный режим был введен с 13 апреля текущего года.



