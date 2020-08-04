Общество

Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегию

Общество 04.08.2020 20:16
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04.08.2020 20:16


Сегодня новый прокурор Волгоградской области Денис Костенко провел первую в своей должности коллегию прокуратуры региона по итогам работы за первое полугодие 2020 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Денис Костенко, который сегодня был официально представлен губернатору Волгоградской области Андрей Бочарову, а затем и коллективу прокуратуры, выступил на коллегии со вступительным словом. Он отметил, что принятыми мерами удалось достигнуть повышения результативности надзора по многим направлениям прокурорской деятельности.

Положительную оценку работе надзорных органов региона дал и начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах Константин Сомов. По его словам, органами прокуратуры в первом полугодии проделана большая работа по обеспечению конституционной законности и правопорядка. Губернатор Андрей Бочаров в свою очередь отметил высокий уровень взаимодействия, достигнутый с органами прокуратуры области, что позволяет решать актуальные задачи, напрямую влияющие на качество жизни населения.
На коллегии отмечено, что органами прокуратуры Волгоградской области основное внимание уделяли вопросам защиты социальных прав граждан. Так, одним из важнейших направлений деятельности прокуроров оставался надзор за исполнением законодательства о труде. Проведенная работа в первом полугодии текущего года способствовала снижению размера задолженности по оплате труда на сумму более 150 миллионов рублей.
Проведены проверки соблюдения законодательства при начислении и выплате медицинским и иным работникам федеральных стимулирующих надбавок, по результатам которых почти 200 лицам выплачено более 4,2 миллиона рублей.
В текущем режиме обеспечивалась защита и восстановление прав участников долевого строительства жилья. По результатам принятых прокуратурой области мер скорректирована работа региональной инспекции государственного строительного надзора, территориальных управлений Роспотребнадзора, Росреестра, которыми не в полном объеме реализовывались контрольно-надзорные и иные функции в рассматриваемой сфере.
В текущем году завершено строительство 22 многоквартирных домов, возведение которых осуществлялось с нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию, восстановлено право на жилье 1623 граждан. Отдельное внимание уделялось в ходе надзорных проверок проблеме самовольного строительства многоквартирных домов.
Всего в связи с выявленными нарушениями органами прокуратуры Волгоградской области за шесть месяцев текущего года внесено более 9,6 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 8 тысяч должностных лиц. По инициативе прокуроров в суды предъявлено свыше 2 тысяч исков на общую сумму около полумиллиарда рублей, принесено свыше 6 тысяч протестов, к административной ответственности привлечено более 1,3 тысячи правонарушителей. По направленным прокурорами материалам проверок следственными органами возбуждено 100 уголовных дел.
В Волгоградской области за истекший период всего было зарегистрировано 19435 преступлений, из которых 550 особо тяжких преступлений, 4183 - тяжких, 7174 - средней тяжести и 7528 - небольшой тяжести. На 80,1%  возросло число зарегистрированных фактов хищения электронных денежных средств - с 962 до 1733. Претерпела изменения структура коррупционной преступности - практически в два раза больше выявлено коррупционных хищений 219 (107), увеличилось количество выявленных случаев получения взяток (с 15 до 38, +153%).

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