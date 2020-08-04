Пьяный школьник на мотоцикле врезался в столб в Волгоградской области

Происшествия 04.08.2020 09:40
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04.08.2020 09:40
Нетрезвый 15-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Котовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне поздно вечером школьник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на световую опору ЛЭП. Права на управления мотоциклом у подростка не было.
ДТП произошло по дороге из центра Котово в Серино. В результате аварии несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу.
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