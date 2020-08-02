









На улице Ангарской сегодня внедорожник влетел в киоск «Союзпечать». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, авария произошла на остановке «Раздольная». «Land Rover» фактически оказался внутри ларька, разбив полностью центральную витрину. По предварительным данным, продавец газет и журналов не пострадала. «Отделалась легким испугом», - пояснили свидетели аварии.

По предварительным данным, внедорожник вылетел на тротуар, пытаясь избежать столкновения с «Hyundai».

Фото: Рустам Хаджаев