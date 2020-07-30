



94 новых случая коронавируса зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. К счастью, новостей о новых смертях нет. Пока это число остается прежним – 61 человек.

Напомним, вот уже какую неделю в регионе регистрируется около сотни заболевших COVID-19.



