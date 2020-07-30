Общество 30.07.2020 11:53
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30.07.2020 11:53
94 новых случая коронавируса зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. К счастью, новостей о новых смертях нет. Пока это число остается прежним – 61 человек.
Напомним, вот уже какую неделю в регионе регистрируется около сотни заболевших COVID-19.
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