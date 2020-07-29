



МУ ПМК «Каскад» взяло на себя заботу о братской могиле в поселке Краснооктябрьском. Как рассказали ИА «Высота 102» местные активисты, захоронение было перенесено из старого села Погромное перед затоплением территории во время строительства Волжской ГЭС .«Сюда перенесли останки солдат Гражданской и Великой Отечественной войны. Памятник установили к 40-летию со Дня Победы. Это место считается братской могилой 72 солдат, из которых трое числятся красными партизанами. В посёлке Погромном работает военный музей, его куратор Валентина Витальевна Горина совместно с школьниками ведут поисковую работу. В этом году получилось установить ещё 14 имён героев, фамилии и имена которых в ближайшее время будут высечены на досках памяти», - рассказали ИА «Высота 102» местные жители, которые надеются, что и в дальнейшем мемориал будет поддерживаться в хорошем состоянии.





«Теперь на душе спокойно, что есть такая организация неравнодушная и трудолюбивая, который можно доверить порядок и сохранение мемориала павшим героям. Желаю процветания команде «Каскада» дальнейших успехов.

Спасибо за наведение красоты и порядка в такие короткие сроки»,- отметила председатель первичной ветеранской организации Вера Петровна Прынова.







