В Волгограде школу с автографом Ленина впервые за 70 лет капитально ремонтируют











Школу с 70-летней историей впервые начали капитально ремонтировать в Дзержинском районе Волгограда. Строители приступили к замене кровли и укреплению фундамента. Далее рабочие очистят фасад от старой штукатурки, локальные повреждения стен устранят при помощи спецраствора, при необходимости на отдельных участках кирпичную кладку заменят на новую. Снаружи здание утеплят пенополистеролдом, покроют новой штукатуркой, внутри – заменят инжереные сети и выполнят отделку помещений. Строению вернут первоначальный бежевый цвет. Сейчас оно покрыто голубой краской.





Сохранят на фасаде школы №36 и декоративные элементы – многоярусный карниз и барельеф пионеров с горнами в руках. Объемное изображение сопровождает историческая надпись: «Учиться, учиться и учиться. Ленин», которая также должна остаться на месте.

Сегодня на строительном объекте, расположенном на улице Римского-Корсакова, с инспекцией побывал глава Волгограда Виталий Лихачев. Мэр поставил подрядчику задачу нарастить темпы работ и завершить монтаж новой крыши и фундамента до сезона дождей. По словам Лихачева, дальнейшая судьба объекта изначально вызвала много споров среди чиновников: одни склонялись к тому, чтобы его снести и возвести новый, другие – настаивали на капремонте. В итоге приняли решение восстановить сооружение, что оказалось дешевле в 2,5 раза, чем стройка с нуля.

Впоследствии было проведено техническое обследование здания, включая экспертизу грунта. Эксперты пришли к выводу, что почва не просела. В неудовлетворительное состояние сооружение пришло из-за общего износа конструкций.

Ремонт планируется завершить до конца текущего года. 1 сентября 2021 года в родные стены вернутся около 500 детей, которых на время ремонта перевели в другую школу.







