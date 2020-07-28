В станице Волгоградской области сгорели два дома

Происшествия 28.07.2020 09:00
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28.07.2020 09:00
На станции Качалинской Иловлинского района Волгоградской области сегодня ночью сгорели два дома и две хозпостройки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил около двенадцати ночи. Пожарные расчеты противопожарной службы станицы Качалинской ликвидировали горение в 2 часов 38 минут. Погибших и пострадавших нет. На месте в настоящее время работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.
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