В Волгограде День ВМФ бывшие срочники отметили шествием с песнями





Волгоградцы, проходившие срочную службу на флоте, сегодня отметились шествием по Аллее Героев и верхней террасе набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», молодые и не очень люди в соответствующем облачении и приподнятом настроении пели «Катюшу» и поздравляли друг друга и окружающих с Днем ВМФ.









Проход группы в тельняшках не остался незамеченным полицейскими патрулями, однако стражи порядка с пониманием отнеслись к праздничной акции. Проезжавшие мимо автомобилисты приветственно сигналили, позитивно были настроены и гулявшие на набережной горожане.



