В Волгограде День ВМФ бывшие срочники отметили шествием с песнями

Общество 26.07.2020 20:15
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26.07.2020 20:15
Волгоградцы, проходившие срочную службу на флоте, сегодня отметились шествием по Аллее Героев и верхней террасе набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», молодые и не очень люди в соответствующем облачении и приподнятом настроении пели «Катюшу» и поздравляли друг друга и окружающих с Днем ВМФ.
Проход группы в тельняшках не остался незамеченным полицейскими патрулями, однако стражи порядка с пониманием отнеслись к праздничной акции. Проезжавшие мимо автомобилисты приветственно сигналили, позитивно были настроены и гулявшие на набережной горожане.
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