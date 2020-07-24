Общество 24.07.2020 14:01
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24.07.2020 14:01
В Волгоградской области новыми жертвами коронавируса стала молодая женщина из Волгограда и пенсионерка из Котовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, у 82-летней жительницы Котовского района заболевание было выявлено в результате обследования контактировавших с ранее заболевшим членом семьи. Почувствовав недомогание, она обратилась за медицинской помощью на шестой день. Бабушку госпитализировали в Котовскую ЦРБ, где диагностировали коронавирусную инфекцию с двусторонней пневмонией. Медики пояснили, что у пенсионерки были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.
43-летняя волгоградка скончалась в больнице №16 Красноармейского района. Она обратилась за медпомощью после того, как почувствовала себя плохо. Однако от госпитализации она отказалась и лечилась амбулаторно. При ухудшении самочувствия была госпитализирована в медучреждение, где у нее диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Ни о каких хронических заболеваниях умершей волгоградки оперштаб не сообщает.
Всего в Волгоградской области жертвами коронавируса стали уже 57 человек.
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