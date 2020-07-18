Налоговики Камышина возвращаются к докоронавирусному режиму работы





Межрайонная ИФНС России №3 по Волгоградской области с 20 июля возобновляет прием налогоплательщиков в обычном режиме. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Операционный зал будет работать с 9 до 18 по понедельникам и средам, с 9 до 20 по вторникам и четвергам, а также с 9 до 16.45 по пятницам. Суббота и

воскресенье - выходные дни. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области находится в Камышине по адресу: ул. Короленко, 18.

УФНС России по Волгоградской области напоминает, что при посещении инспекции налогоплательщикам необходимо использовать средства индивидуальной защиты - обязательно маски и по возможности перчатки.

Заранее спланировать свой визит в инспекцию можно по предварительной записи через сервис "Онлайн-запись на приём в инспекцию". Посетителей просят обратить внимание на то, что в административной зоне сервиса в определенные интервалы времени прием приостанавливается для проведения мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором. Это влажная уборка дезинфицирующими средствами и проветривание.

Несмотря на возможность личного посещения инспекции, в УФНС рекомендуют для сохранения собственного здоровья и здоровья своих близких пользоваться

электронными способами взаимодействия.



