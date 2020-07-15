Роспотребнадзор не нашел вирусов и паразитов на волгоградских пляжах

Общество 15.07.2020 14:09
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15.07.2020 14:09
Сотрудники Роспотребнадзора исследуют воду и песок в Волгоградской области в целях обеспечения контроля за безопасностью водоемов, почвы и песка в зонах рекреаций. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении ведомства, в Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области на сегодняшний день поступило 5 заявлений на проведение исследований воды, песка и получение экспертных заключений на пляжи г. Волгограда (Красноармейского, Советского районов), г. Дубовки (городской пляж), г. Волжского (ООО "Партнер"), г. Краснослободск Среднеахтубинского района (ООО "ВС" ерик Верблюжий).
Основанием для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения являются результаты проведенной экспертизы, выполненной аккредитованной организацией, в том числе с применением лабораторных исследований качества воды водного объекта и песка пляжей.
В настоящей момент исследовано 78 проб воды на микробиологические показатели, из них 2 пробы (2,6%) не соответствовали нормативным требованиям, 58 проб на санитарно-химические показатели, из них 1 проба (1,7%) не соответствовала нормативным значениям. Вирусологические, паразитологические, радиологические показатели соответствуют требованиям.
Исследована 51 проба песка на микробиологические показатели, из которых 1 проба (2,0%) не соответствовала гигиеническим нормативам. Все остальные проведенные лабораторные испытания почвы (песка) соответствуют установленным нормативам в полном объеме.
Напомним, что в Волгограде пока официально работает только один пляж в Красноармейском районе. Еще два - в Советском и Кировском - уже подготовлены к открытию. Это произойдет после получения экспертного заключения Роспотребнадзора.
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