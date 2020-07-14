Происшествия

В Волгоградской области фермера заподозрили в мошенничестве с бюджетным грантом

Происшествия 14.07.2020 11:06
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14.07.2020 11:06


Уголовное дело о мошенничестве при расходовании бюджетного гранта на развитие животноводства возбуждено в отношении 40-летнего главы фермерского хозяйства в Иловлинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фермера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. 
Преступную схему выявили сотрудники Иловлинской районной прокуратуры. Привлекались к проверке и сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как следует из материалов проверки, фигурант уголовного дела получил из областного бюджета грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 4,5 миллиона рублей. Средства предназначались для приобретения на условиях софинансирования 125 голов крупного рогатого скота. Еще 300 тысяч рублей было выделено фермеру на строительство убойного цеха.
Однако фактически коммерсант коров не приобретал, а составил ряд фиктивных договоров для последующего отчета перед комитетом сельского хозяйства Волгоградской области.
Также при отсутствии готовности убойного цеха мужчина предоставил в качестве отчета за полученные деньги фиктивные акты выполненных работ по якобы завершенному строительству объекта.
Полученные в результате указанных действий денежные средства, а это более 4,7 миллиона рублей, фермер потратил по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела проводится Иловлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.

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