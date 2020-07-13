Владельца турбазы под Волгоградом оштрафовали за отсутствие антисептиков





К административной ответственности в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей привлечен владелец Центра отдыха "Афина". Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, ИП Скороходов В.С. постановлением ведомства признан виновным в нарушении требований ст.11, ч.3 ст.29 Закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Однако постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в ходе проверки было выявлено, что на турбазе "Афина", владельцем которой является ИП Скороходов В.С., не в полной мере соблюдались санитарно-эпидемиологические правила, предусмотренные на период ограничительных мер, действующих из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий было обнаружено, что в Центре отдыха "Афина" при входе не обеспечены места обработки рук сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками, не организована ежедневная дезинфекция служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользования.

По данному факту управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было возбуждено административное дело и передано на рассмотрение в суд.



