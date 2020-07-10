Общество

Обнадежили и тянут: в Волгоградской области срывается открытие детских лагерей

Общество 10.07.2020 13:11
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10.07.2020 13:11


Старт летней оздоровительной кампании в Волгоградской области могут перенести на август. Как стало известно ИА «Высота 102», об этом решении региональных властей администрации лагерей узнали буквально вчера-сегодня. Еще 6 июля региональный оперштаб под председательством вице-губернатора Евгения Харичкина подтвердил снятие ограничений по размещению детей в летних лагерях с 15 июля. Однако ситуация, по всей видимости, могла резко измениться.
До последних дней в учреждениях кипела подготовительная работа. Корпуса зданий отремонтированы, подготовлены к приему детей с учетом ужесточенных требований Роспотребнадзора, закуплены средства индивидуальной защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха, приняты на работу сотрудники, которые прошли медосмотры.
Директор детского лагеря «Босоногий гарнизон» Калачевского района Мария Борзова рассказала информагентству, что официального документа о переносе оздоровительной кампании она до сих пор не видела. И в этом состоит главная проблема – руководители многих лагерей сегодня оказались в подвешенном состоянии.
«Сложилась крайне странная ситуация – о сдвижении сроков мы знаем из устных телефонных бесед с сотрудниками профильных ведомств. До нас постоянно долетают какие-то слухи, которые мы не можем подтвердить официально. В областном комитете образования информацию нам не представляют», - говорит Мария Борзова. 
Руководство «Босоногого гарнизона» пребывает в недоумении: в преддверии начала сезона учреждение, которое является коммерческим, потратило крупные денежные суммы для подготовки лагеря, трудоустроило десятки наемных работников, которые уже заступили на вахту и ведут уборку территории.
«Если старт кампании снова перенесут или отменят вовсе, мы понесем колоссальные убытки. Кто нам их компенсирует – неизвестно. Мы понимаем, что безопасность и здоровье детей на первом месте, но зачем вообще было нас обнадеживать. Проведена гигантская работа, потрачены деньги,  а четкой информации от органов власти нет», - объясняет директор лагеря.
Нервную обстановку в учреждении подогревают и родители школьников, которые на днях направили директору коллективное обращение. Авторы письма требуют разъяснений от руководства лагеря о дате заезда детей. Всего в этом году в учреждении за три смены должны отдохнуть свыше 1000 детей. К урегулированию конфликта уже подключился облсовпроф, поскольку путевки в лагерь закупают профсоюзы крупных промышленных предприятий. 
ИА «Высота 102» запросило комментарий в пресс-службе администрации Волгоградской области, который будет опубликован после поступления.

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