Социальная дистанция потребовала огромного зала для депутатов облдумы в Волгограде

Общество 09.07.2020 10:27
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09.07.2020 10:27
Первое "послекоронавирусное" заседание Волгоградской областной думы сегодня открылось не в думском крыле здания, а в большом зале администрации Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Как выяснилось, такой выбор помещения, где встречаются в основном по торжественным моментам или в случае необходимости участия в заседании большого количества приглашенных, потребовалось для выполнения требований санитарных врачей по соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра.
В огромном зале выполнить эти требования можно, в отличие от традиционного зала для заседаний, где областные депутаты сидят плечом к плечу. Чтобы парламентарии не заразились коронавирусом, сегодня при входе в большой зал им раздавали перчатки. Голосовать по насущным вопросам они будут руками - так безопаснее. Из 37 депутатов Волгоградской облдумы сегодня на заседании собралось 35. Прибыл на первое после выхода из самоизоляции заседание облдумы и сенатор от Волгоградской области, лидер регионального отделения "Единой России" Сергей Горняков.
Напомним, что на сегодняшнем заседании депутаты намерены рассмотреть вопрос о времени. Как ранее сообщало информагентство, депутатам предлагается, во-первых, принять к сведению итоги опроса. А, во вторых, комитету по государственному строительству хотят "поручить подготовить предложения по реализации результатов мероприятий". По итогам недавнего опроса населения региона, в ходе которого не проверяли паспорта и не вели учет респондентов, победило московское время, за которое проголосовало 65% респондентов. Теперь областные депутаты должны решить, что делать с итогами такого опроса.
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