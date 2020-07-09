Трамвай №3 заменят маршрутками на время ремонта путей в Волгограде

Общество 09.07.2020 08:58
0
09.07.2020 08:58
Свыше 400 метров трамвайного пути будет заменено в ходе реконструкции проезжей части улицы Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, специалисты МУП "Метроэлектротранс" приступят к работам в субботу, 11 июля.
В рамках реконструкции трамвайного полотна рабочие задействуют вагон-рельсотранспортер и грузовые вагоны. Специалистам предстоит уложить свыше 1600 погонных метров новых рельсов и порядка 750 шпал. Сейчас здесь уже снят старый асфальт, установлен бордюрный камень.
На время реконструкции трамвайных путей приостановит свою работу трамвайный маршрут № 3 "Обувная фабрика – ул. КИМ". Подвижной состав с этого направления будет переведен на маршрут № 4 "Детский центр – Обувная фабрика". Таким образом, привычный для волгоградцев интервал движения на совмещенном участке пути по маршрутам №№ 3 и 4 - от остановки "Обувная фабрика" до остановки «Ул. им. милиционера Буханцева» - будет сохранен. Жители домов по ул. Пугачевской, КИМ, Циолковского смогут воспользоваться новым вспомогательным маршрутом № 8а.
На направлении курсируют 25 микроавтобусов, интервал движения в часы пик – порядка 10 – 15 минут. От конечной на ул. Феодосийской в частном секторе Ворошиловского района микроавтобусы следуют по улицам Просвещения и Огородной до Второй Продольной магистрали, затем по улицам Чигиринской, Кузнецкой, Елецкой, Огарева, Циолковского, КИМ, Пугачевской, Калинина, Нулевой продольной, Краснознаменской, Комсомольской, Новороссийской, Рокоссовского, Хользунова доезжают до конечной «Поселок им. 62-й Армии» в Краснооктябрьском районе.
Сообщается, что после того, как сотрудники МУП "Метроэлектротранс" заменят трамвайные пути, дорожные службы приступят к асфальтированию всей проезжей части, включая межрельсовое пространство в границах улиц Циолковского и Рабоче-Крестьянской – для обеспечения комфорта автомобилистов и пешеходов асфальтобетонное покрытие будет уложено вровень с рельсами.
Реклама
Прокурор покинул Волгоградскую область09.07.2020 14:20
Общество 09.07.2020 14:20
В Сочи и Крыму готовятся отдохнуть депутаты Волгоградской облдумы09.07.2020 13:52
Общество 09.07.2020 13:52
А воды-то нет: Палласовский район ставит рекорды по издевательствам над жителями09.07.2020 12:38
Общество 09.07.2020 12:38
В Волгограде второй официальный пляж готовят к открытию09.07.2020 12:01
Общество 09.07.2020 12:01
Штрафы за продажу энергетиков детям утвердили в Волгоградской области09.07.2020 11:26
Общество 09.07.2020 11:26
В центре Волгограда демонтируют «пустивший корни» магазин алкоголя09.07.2020 10:57
Общество 09.07.2020 10:57
Социальная дистанция потребовала огромного зала для депутатов облдумы в Волгограде09.07.2020 10:27
Общество 09.07.2020 10:27
Сложная ночь и тревожное утро: все пожары в Волгоградской области локализованы09.07.2020 09:50
Общество 09.07.2020 09:50
В Волгограде медики лаборатории ФСИН возмущены отсутствием выплат за COVID-1909.07.2020 07:00
Общество 09.07.2020 07:00
В хуторе Княжинский-2 Волгоградской области остановили огонь с пшеничного поля08.07.2020 22:45
Общество 08.07.2020 22:45
Адова жара: авиация МЧС летит тушить пожары в Волгоградской области08.07.2020 20:14
Общество 08.07.2020 20:14
«Вот это вляпались!»: сомнительный опрос подбросил проблем Волгоградской облдуме08.07.2020 20:02
Общество 08.07.2020 20:02
РУСАЛ направит более 3 млн рублей на поддержку экологических проектов по итогам конкурса «Зеленая волна»08.07.2020 14:48
Общество 08.07.2020 14:48
В Волгограде еще три многоквартирных дома приговорили к сносу08.07.2020 14:21
Общество 08.07.2020 14:21
Утром стулья, вечером деньги: власти Волгограда дали поблажки покупателям недвижимости08.07.2020 13:13
Общество 08.07.2020 13:13
Реклама