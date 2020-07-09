Общество

Трамвай №3 заменят маршрутками на время ремонта путей в Волгограде

Общество 09.07.2020 08:58
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09.07.2020 08:58


Свыше 400 метров трамвайного пути будет заменено в ходе реконструкции проезжей части улицы Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, специалисты МУП "Метроэлектротранс" приступят к работам в субботу, 11 июля.
В рамках реконструкции трамвайного полотна рабочие задействуют вагон-рельсотранспортер и грузовые вагоны. Специалистам  предстоит уложить свыше  1600 погонных метров новых рельсов и порядка 750 шпал. Сейчас здесь уже снят старый асфальт, установлен бордюрный камень.
На время реконструкции трамвайных путей приостановит свою работу трамвайный маршрут № 3 "Обувная фабрика – ул. КИМ". Подвижной состав с этого направления будет переведен на маршрут № 4 "Детский центр – Обувная фабрика". Таким образом, привычный для волгоградцев интервал движения на совмещенном участке пути по маршрутам №№ 3 и 4  - от остановки "Обувная фабрика" до остановки «Ул. им. милиционера Буханцева» - будет сохранен. Жители домов по ул. Пугачевской, КИМ, Циолковского смогут воспользоваться новым вспомогательным маршрутом № 8а.
На направлении курсируют 25 микроавтобусов, интервал движения в часы пик – порядка 10 – 15 минут. От конечной на ул. Феодосийской в частном секторе Ворошиловского района микроавтобусы следуют по улицам Просвещения и Огородной до Второй Продольной магистрали, затем по улицам Чигиринской, Кузнецкой,  Елецкой, Огарева,  Циолковского, КИМ, Пугачевской, Калинина, Нулевой продольной, Краснознаменской,  Комсомольской, Новороссийской, Рокоссовского, Хользунова доезжают до конечной «Поселок им. 62-й Армии» в Краснооктябрьском районе.  
Сообщается, что после того, как сотрудники МУП "Метроэлектротранс" заменят трамвайные пути, дорожные службы приступят к асфальтированию всей проезжей части, включая межрельсовое пространство в границах улиц Циолковского и Рабоче-Крестьянской – для обеспечения комфорта автомобилистов и пешеходов асфальтобетонное покрытие будет уложено вровень с рельсами.

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