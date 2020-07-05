В Волгоградской области ландшафтный пожар испортил закат

Общество 05.07.2020 10:14
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05.07.2020 10:14
Зловещий дым на фоне заката от одного из пожаров сняли накануне на трассе «Волгоград-Москва». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, клубы дымы рассеивались по горизонту и сбивались в тучу, создавая ощущение серьезного масштаба возгорания. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в Иловлинском районе бушевал очередной ландшафтный пожар, который был локализован накануне в 20:00. Всего за минувшие сутки из 42 пожаров 27 были связаны с возгоранием растительности.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в ближайшие дни в Волгоградской области сохранится чрезвычайная пожароопасность – 4 и 5 класс горимости леса. Температура воздуха превысит 40 градусов.
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