Город в Волгоградской области приходит в себя после природных катаклизмов

Общество 30.06.2020 11:33
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30.06.2020 11:33
Улетевшие крыши, заваленные деревьями автомобили и сорванные провода – таков итог бури и ливня, которые накануне обрушились на Калач-на-Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, город оказался во власти стихии накануне вечером. Началась буря, пошел сильный ливень. На крышах домов срывало шифер, ветер валил деревья прямо на припаркованные автомобили и детские площадки. На некоторых улицах оказались повреждены линии электропередач. К счастью, обошлось без жертв. К ликвидации последствий разгулявшейся стихии городские службы приступили, как только стих ураган.
Напомним, накануне синоптики предупреждали об ухудшении погоды. Ливни и буря обошли стороной Волгоград, обрушившись со всей силой на Калачевский район.
Фото пользователей Вконтакте Оли Лимаевой и Натальи Изюмцевой.
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