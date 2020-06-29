Расплодившихся под Волгоградом змей жестоко убивают люди

Экология 29.06.2020 18:02
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29.06.2020 18:02
Рост случаев гибели змей зафиксирован в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, на один километр природного парка в день может быть найдено до 5 погибших от рук людей особей. Специалисты утверждают, что на территории Волго-Ахтубинской поймы не водится ядовитых рептилий. Здесь обитает всего 3 вида змей: уж обыкновенный, уж водяной, или шашечница и полоз узорчатый - все они не ядовиты и абсолютно безопасны для человека. Гадюки в пойме не встречаются.
Сотрудники парка настоятельно просят гостей и местных жителей не убивать змей. Они являются важной составной частью биоценоза.
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