Спикер Госдумы на Мамаевом кургане в Волгограде вспомнил погибшего под Камышином дядю





Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня возложили цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Вячеслав Володин вспомнил про своих близких, которые не вернулись с войны.

«У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат. Ему было 16 лет, он под Камышином перевозил раненых на буксире и его разбомбили. Поэтому для нас День Победы — это всегда праздник со слезами на глазах», - рассказал Вячеслава Володин.

Напомним, сегодня в Волгограде прошел закрытый военный парад, а сегодня вечером на Мамаевом кургане состоится закрытый концерт с участием российских звезд.



