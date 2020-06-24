Спикер Госдумы на Мамаевом кургане в Волгограде вспомнил погибшего под Камышином дядю

Общество 24.06.2020 17:16
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24.06.2020 17:16
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня возложили цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Вячеслав Володин вспомнил про своих близких, которые не вернулись с войны.
«У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат. Ему было 16 лет, он под Камышином перевозил раненых на буксире и его разбомбили. Поэтому для нас День Победы — это всегда праздник со слезами на глазах», - рассказал Вячеслава Володин.
Напомним, сегодня в Волгограде прошел закрытый военный парад, а сегодня вечером на Мамаевом кургане состоится закрытый концерт с участием российских звезд.
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