Средний размер пенсии в Волгоградской области снизился почти на 2 рубля





Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 мая 2020 года составила 758,8 тыс. человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Средний размер назначенной месячной пенсии за рассматриваемый период составил 14150,5 рубля.

По данным на 1 апреля пенсионеров в регионе было меньше – 758,3 тыс. человек. Средний размер пенсий на тот период составлял 14152,2 рубля. Таким образом, за месяц средняя пенсия уменьшилась на 1 рубль 70 копеек.



