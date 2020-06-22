Средний размер пенсии в Волгоградской области снизился почти на 2 рубля

Общество 22.06.2020 13:44
0
22.06.2020 13:44
Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 мая 2020 года составила 758,8 тыс. человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Средний размер назначенной месячной пенсии за рассматриваемый период составил 14150,5 рубля.
По данным на 1 апреля пенсионеров в регионе было меньше – 758,3 тыс. человек. Средний размер пенсий на тот период составлял 14152,2 рубля. Таким образом, за месяц средняя пенсия уменьшилась на 1 рубль 70 копеек.
Реклама
На Сарпинском в Волгограде электрик погиб на световой опоре22.06.2020 17:09
Общество 22.06.2020 17:09
Осужденным выпускникам школ в Волгоградской области вручили аттестаты22.06.2020 16:48
Общество 22.06.2020 16:48
В Волгоградской области составили план закрытия коронавирусных госпиталей22.06.2020 15:32
Общество 22.06.2020 15:32
Восемь новых памятников ветеранам Великой Отечественной войны появились на почетной аллее городского кладбища Волжского22.06.2020 15:26
Общество 22.06.2020 15:26
В Волгограде члены комиссий в защитных экранах и перчатках ради Конституции потерпят жару22.06.2020 14:43
Общество 22.06.2020 14:43
В Волгоградской области одинокой пенсионерке помогли вернуть ускользавшую квартиру22.06.2020 12:57
Общество 22.06.2020 12:57
На Мамаевом кургане в Волгограде потравят гнус перед грандиозным концертом22.06.2020 12:04
Общество 22.06.2020 12:04
В Волгограде дачные автобусы будут ходить каждый день22.06.2020 11:34
Общество 22.06.2020 11:34
В последние дни самоизоляции в Волгоградской области поймали почти три сотни нарушителей22.06.2020 10:31
Общество 22.06.2020 10:31
Свечи памяти зажглись ночью на Мамаевом кургане в Волгограде22.06.2020 08:59
Общество 22.06.2020 08:59
«Живем у воды и без воды»: поселок в Волгограде превратился в соляные копи21.06.2020 22:14
Общество 21.06.2020 22:14
В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок21.06.2020 20:56
Общество 21.06.2020 20:56
Студенческий совет ВолГУ определился с поддержкой кандидата в ректоры21.06.2020 17:49
Общество 21.06.2020 17:49
В Волгограде в ночь на 22 июня полицейские зажгут свечи на Мамаевом кургане21.06.2020 16:53
Общество 21.06.2020 16:53
В волгоградском «Роторе» не нашли коронавирус21.06.2020 14:15
Общество 21.06.2020 14:15
Реклама