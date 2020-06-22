Общество

В Волгограде дачные автобусы будут ходить каждый день

Общество 22.06.2020 11:34
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22.06.2020 11:34


В Волгограде изменяется график курсирования дачных автобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с завтрашнего дня дачный транспорт будет выходить на линию и в будние дни. Исключение составит среда, 24 июня, которая объявлена выходным днем. Дачные автобусы 24 июня будут курсировать по расписанию выходного дня. 
Напомним, ранее сообщалось, что в Волгоградской области возобновили работу дачные маршруты. В Волгограде автобусы курсировали только по выходным дням с 11 июня. Всего в городе будут работать 12 маршрутов. 
Напоминаем, по маршруту №32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка» общественный транспорт будет ходить ежедневно, кроме понедельника,  будет отправляться от конечной остановки в 6-00, 6-45, 7-30, 8-15, 9-00, 10-15,  11-45, 13-15, 14-45, 16-00, 16-45, 17-30, 18-15, 19-00.
По направлениям № 48э «ВГТЗ – Дачи»  и  № 99э «ВГТЗ – Дамба» автобусы будут выходить на рейсы каждый день, кроме понедельника. Время отправления у этих двух маршрутов совпадает, интервал движения один час: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, последний рейс в 19-00. Время отправления от конечных остановок  - на полчаса позже: в 7-30, 8-30 и т.д.
Автобусы № 54э «Ж/д вокзал – с/о Слава» в выходные дни отправятся из центра города в 7-00 и 16-30, от дачного массива – в 8-30 и 18-00.
По направлению  № 45 «Руднева – Дачи» в выходные и в будние дни общественный транспорт поедет в 7-00, 8-04, 9-08, 10-12, 11-16, 15-19, 16-23, 17-27 и 18-31. В обратную сторону – в 7-32, 8-36, 9-40, 10-44, 11-48, 15-51, 16-55, 17-59 и 19-03.
Маршрут №7э «39-я Гвардейская – Дачи» начнет работу ежедневно с 6-45 и далее в 7-55, 9-05, 10-15, 15-00, 16-10, 17-20 и 18-30. На конечной остановке автобус будет ждать пассажиров в 7-25, 8-35, 9-45, 10-55, 14-30, 15-40, 16-50, 18-00, 19-10.
По маршруту № 53э «Автовокзал – Орошенец» общественный транспорт начнет ходить в среду и в выходные дни. Время отправления в 6-30, 8-50 и 16-00. В обратный путь автобусы отправятся в 7-40, 10-00 и 17-10.
В будние дни по направлению № 60э «Тулака – с/о Спутник» автобусы отправятся в 7-00, 9-30, 14-00, 16-30, в обратную сторону – в 8-15, 10-45, 15-15, 17-45. В выходные дни время рейсов от Тулака: 7-00, 8-15, 9-30, 10-45, 14-00, 15-15, 16-30 и 17-45. С остановки «С/о Спутник»: 8-15, 9-30, 10-45, 12-00, 15-15, 16-30, 17-45 и последний рейс в 19-00.
Также по будням автобусы №56э «Ермана – 107-я школа – Лесник» отправятся  в 7-00, 9-40, 15-00 и 17-40, в обратном направлении запланированы рейсы в 8-20, 11-00, 16-20, 19-00. В выходные дни время отправления от начальной остановки в 6-00, 7-00, 8-40,  9-40, 15-00, 16-00,17-40 и в 18-40.
Маршрут № 57э «33-я школа – Дачи Шельф» начнет работать по выходным дням, первый рейс отправится в 6-45, далее – в 9-25, 15-15 и 17-55. От садоводческого товарищества отправления в 8-05, 10-45, 16-35 и 19-15.
В будние дни автобус направления № 50э «Обувная фабрика – с/о Автотранспортник» отправятся в 7-00, 8-15, 9-30,10-45,14-30, 15-45 и в 18-15. В выходные дни количество рейсов увеличится в два раза, транспорт будет работать с интервалом в 40 минут.
Весь сезон по маршруту № 58э «З-д Петрова - с/о Здоровье» через «Нефтяник» в будние дни будет ходить дачный автобус со временем отправления от начальной остановки в 7-00, 9-00, 14-00, 16-00 и 18-00. В выходные дни количество рейсов увеличится, первый от остановки «З-д Петрова» в 7-00, интервал движения 1 час. Последний рейс в 18-00. 
Ранее, напомним, жители Волгограда жаловались на то, что дачные автобусы ходили только в выходные дни. 

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