Акция «Завтра была война», которая ежегодно проходит по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области, несмотря на пандемию состоится сегодня на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночь перед наступлением 22-го июня полицейские с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности соберутся на главной высоте России, чтобы зажечь свечи. Акция проводится в память о миллионах людей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся в 4 утра 22 июня 1941 года. Тогда войска фашистской Германии вероломно атаковали границы Советского Союза.
Общество 21.06.2020 16:53
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21.06.2020 16:53
Акция «Завтра была война», которая ежегодно проходит по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области, несмотря на пандемию состоится сегодня на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночь перед наступлением 22-го июня полицейские с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности соберутся на главной высоте России, чтобы зажечь свечи. Акция проводится в память о миллионах людей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся в 4 утра 22 июня 1941 года. Тогда войска фашистской Германии вероломно атаковали границы Советского Союза.
Акция «Завтра была война», которая ежегодно проходит по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области, несмотря на пандемию состоится сегодня на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночь перед наступлением 22-го июня полицейские с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности соберутся на главной высоте России, чтобы зажечь свечи. Акция проводится в память о миллионах людей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся в 4 утра 22 июня 1941 года. Тогда войска фашистской Германии вероломно атаковали границы Советского Союза.
Инициатива волгоградских сотрудников органов внутренних дел давно уже стала всероссийской и нашла поддержку как у коллег из других силовых структур, так и у рядовых граждан. Присутствие на мероприятии жителей и гостей города Волгограда в этом году по понятным причинам не допускается. Как рассказали в региональном Главке МВД, с учетом действующих в регионе мер ограничения, число участников акции будет существенно сокращено – с 5 тысяч человек до нескольких сотен. Все присутствующие будут находиться на безопасном расстоянии в масках и перчатках.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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