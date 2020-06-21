Общество

В Волгограде в ночь на 22 июня полицейские зажгут свечи на Мамаевом кургане

Общество 21.06.2020 16:53
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21.06.2020 16:53


Акция «Завтра была война», которая ежегодно проходит по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области, несмотря на пандемию состоится сегодня на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночь перед наступлением 22-го июня полицейские с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности соберутся на главной высоте России, чтобы зажечь свечи. Акция проводится в память о миллионах людей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся в 4 утра 22 июня 1941 года. Тогда войска фашистской Германии вероломно атаковали границы Советского Союза. 
Инициатива волгоградских сотрудников органов внутренних дел давно уже стала всероссийской и нашла поддержку как у коллег из других силовых структур, так и у рядовых граждан. Присутствие на мероприятии жителей и гостей города Волгограда в этом году по понятным причинам не допускается. Как рассказали в региональном Главке МВД, с учетом действующих в регионе мер ограничения, число участников акции будет существенно сокращено – с 5 тысяч человек до нескольких сотен. Все присутствующие будут находиться на безопасном расстоянии в масках и перчатках.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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