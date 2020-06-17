Общество

Подсчитаны траты на антураж парада Победы в Волгограде

Общество 17.06.2020 20:10
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17.06.2020 20:10


Еще несколько закупок провели власти Волгограда для подготовки парада Победы, который пройдет в городе 24 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, заказаны услуги по изготовлению и монтажу элементов декорационного оформления, заборного ограждения, задника трибуны и декоративных ограждений. Средства будут потрачены также на монтаж материалов для оформления башенного крана и на изготовление и монтаж печатной продукции в рамках подготовки и проведения мероприятия. Общая сумма закупок – около 3 миллионов рублей. Среди исполнителей заказов – ИП Замараева Е.О., ИП Качур С.Ю., ИП Рубцов А.С., ИП Ломакина Е.Г. и ООО «Хельга». Всех исполнителей выбирали методом закупки у единственного поставщика. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что около 800 тысяч рублей будут потрачены на монтаж сценического подиума на площади Павших Борцов, а также на проведение дневного фейерверка. Таким образом, подготовка площади к мероприятию обойдется почти в 4 миллиона рублей. 

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