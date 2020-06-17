Общество

Радость дачников Волгограда после запуска автобусов оказалась недолгой

Общество 17.06.2020 09:51
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17.06.2020 09:51



В будние дни муниципальные дачные автобусы в Волгограде ходить не будут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такое решение принято ввиду низкого пассажиропотока на данных направлениях в минувшие выходные. 
В редакцию информагентства стали поступать жалобы от пенсионеров, которые не смогли накануне уехать в свои садоводческие товарищества. 13 дачных маршрутов в областном центре возобновили с 12 июня. В мэрии заявляли, что автобусы будут ходить по привычному для горожан расписанию – ежедневно, кроме понедельника по определенным направлениям. Однако во вторник, 16 июня, владельцы фазенд так и не дождались автобусов №№60э, 54э, 57э, 58э и ряда других.
О дачных автобусах волгоградские садоводы грезили с начала сезона. Однако из-за распространения коронавируса власти города движение общественного транспорта по этим направлениям не возобновляли. В мэрии объясняли, что дачники, среди которых много пенсионеров, находятся в группе риска и должны соблюдать самоизоляцию.

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