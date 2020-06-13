



Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Волгограде – 60 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в Городищенском районе заболели еще 10 человек, в Палласовском – 8, в Котельниковском – 7, в Среднеахтубинском – 5. В Михайловском районе и в Волжском выявлено по три больных.

За минувшие сутки в регионе не зафиксировано завозных случаев инфекции. Новые больные фиксировались или по контактам с ранее заразившимися, или сами обращались за медицинской помощью.

Всего, напомним, накануне в регионе выявили 109 новых заболевших, двое человек скончались. Всего в регионе уже 27 человек умерли от коронавируса.



